Pikante toptransfer Babel: ’Ik heb veel agressieve reacties gekregen’

Als voormalig aanvaller van Besiktas, titelconcurrent en stadgenoot uit Istanbul, beseft hij dat zijn overstap veel los maakt. „Ik kan niet voor de fans van Besiktas spreken, maar ik denk dat de meesten wel teleurgesteld zijn. Ik heb ook heel veel agressieve reacties gekregen. Gelukkig waren er ook enkele fans die begrip en respect toonden. Dat is voetbal. Ik ben niet de eerste die zo’n controversiële overstap maakt. Maar ik begrijp wel dat de Besiktas-fans gemengde gevoelens hebben bij deze overgang.”

Babel laat zich echter niet van de wijs brengen. „Ons doel met Galatasaray moet zijn om weer kampioen te worden. Daarom ga ik naar deze club. Ik heb ook persoonlijke doelen, maar die spreek ik nooit uit. Ik kijk uit naar het seizoen. Dan gaan we er weer wat moois van maken.”

In de herfst van zijn carrière blijft Babel verrassen. De 32-jarige aanvaller knokte zich na jaren afwezigheid terug in het Nederlands elftal en rondde gisteren zijn toptransfer naar Galatasaray af. „Ik weet dat je heel veel uit jezelf kunt blijven halen als je ervoor leeft.”

Een uitstekend half jaar in de Premier League met Fulham, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en vier assists, onderstreepte dat het beste er bij Babel nog lang niet van af is. Dat zag ook Galatasaray. De Turkse kampioen legt hem voor drie jaar vast en gaat met de Oranje-international de Champions League in. Toen de grootmacht interesse toonde, hoefde Babel niet lang na te denken. „Istanbul is voor mij een bekende stad, deze club speelt altijd om de prijzen en ik krijg hier Ryan Donk als teamgenoot.”

Babel kent Donk nog van hun periode bij het bescheiden Kasimpasa, maar ook van hun gezamenlijke succes in 2007 met Jong Oranje, dat toen Europees kampioen werd. „Het is speciaal om weer in een team te spelen met Ryan. We hebben dezelfde zaakwaarnemer (Winny Haatrecht, red.) en zijn ook buiten het voetbal goede vrienden. Dat maakt het extra speciaal.”

De oud-speler van onder meer Ajax, Liverpool en Hoffenheim