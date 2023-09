Max Verstappen nipt de snelste in eerste training in Monza

De WK-leider zette een rapste rondetijd van 1.22,657 neer in Monza. Hij was daarmee een kleine halve tiende sneller dan Ferrari-coureur Carlos Sainz. Daarachter volgden Verstappens teamgenoot Sergio Pérez en Sainz’ kompaan Charles Leclerc.

Bij Red Bull werd op voorhand al verwacht dat Ferrari de grootste concurrent zou zijn in Monza en daar lijkt het na de eerste training dus inderdaad op. De vier genoemde coureurs reden tijdens de sessie alleen op de hardste band. In Italië wordt dit weekeinde, net als eerder in Hongarije, geëxperimenteerd met de bandenopzet. Coureurs hebben slechts elf in plaats van dertien sets tot hun beschikking over het hele weekeinde.

Bekijk hier de eerdere race-uitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1