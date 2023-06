Ook Juventus houdt de Super League voor gezien; nog maar twee teams over

De Super League werd in april 2021 door twaalf Europese clubs opgericht. Ze wilden buiten de UEFA om een eigen competitie opzetten, om meer zekerheid over hun deelname en inkomsten te krijgen. Geen van de overgebleven betrokkenen heeft tot dusverre gereageerd op de beslissing van Juventus.

Juventus is in de Serie A eerder dit seizoen zwaar gestraft voor financiële malversaties en is door het in mindering brengen van punten onder meer kwalificatie voor de Champions League misgelopen.