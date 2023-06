Ook Juventus houdt Super League voor gezien; nog maar twee teams over

Dat heeft de Italiaanse club volgens het Spaanse persbureau EFE dinsdagmiddag laten weten aan Real Madrid en Barcelona, de enige twee andere overgebleven deelnemers aan het initiatief. Juventus liet later dinsdagavond in een officiële reactie weten dat het allemaal nog niet definitief is.

Eerder kwamen meerdere grote clubs met het plan van de jaarlijkse besloten clubcompetitie, die in bijna alle Europese landen op grote weerstand stuitte. „We zijn er niet uitgestapt”, meldde Juventus. De club bevestigde wel dat er gesprekken gaande zijn over een mogelijke exit van de Super League. „Maar die zijn nog niet afgerond.”

De Super League werd in april 2021 opgericht, door twaalf Europese clubs. Ze wilden buiten de UEFA om een eigen competitie opzetten, om meer zekerheid over hun deelname en inkomsten te krijgen. Juventus is in de Serie A eerder dit seizoen zwaar gestraft voor financiële malversaties en is door het in mindering brengen van punten onder meer kwalificatie voor de Champions League misgelopen.