Duplantis verbetert eigen wereldrecord polsstokhoogspringen

Het oude record stond sinds begin 2020 op 6,18 meter, eveneens door Duplantis gesprongen tijdens een indoorwedstrijd in het Schotse Glasgow. In het polsstokhoogspringen wordt geen onderscheid gemaakt tussen sprongen binnen of buiten.

Het wereldrecord kwam op de dag dat de Oekraïense sportheld Sergei Boebka de wereld om hulp vroeg voor zijn land. Boebka geldt als de beste polstokhoogspringer ooit en had in de jaren tachtig en negentig lange tijd het wereldrecord in handen.