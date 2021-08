Baanwielrenner Jan-Willem van Schip grijpt net naast medaille

Van Schip begon uitstekend aan het omnium, een meerkamp over vier onderdelen. De 26-jarige baanwielrenner kwam in het eerste onderdeel, de scratch race, als eerste over de finish. Op de wielerpiste van Izu pakten vijf renners, waaronder Van Schip zelfs een ronde op de rest.

Na een tactisch zeer sterke race op het onderdeel temprorace, pakte de Nederlander na twee onderdelen samen met Matthew Walls uit Groot-Brittannië en de Fransman Benjamin Thomasde leiding in het klassement. Alle drie de renners hadden na twee onderdelen 76 punten.

Na het derde onderdeel, de afvalkoers, moest Van Schip een plaats inleveren. Hij werd uiteindelijk vierde in de afvalkoers. De Brit Walls nam de leiding over met 114 punten, Van Schip volgde met 110 punten en had na het derde onderdeel dus nog alle kans op een medaille.

Toch ging het in de puntenrace uiteindelijk mis voor de Nederlander en verloor hij zijn podiumplaats.

Van Schip, afkomstig uit Schalkwijk, veroverde al twee keer zilver op WK’s op het omnium, een meerkamp over vier onderdelen. Na de scratch volgen de temporace, de afvalkoers en de puntenkoers. Van Schip komt met Yoeri Havik zaterdag ook nog uit op de koppelkoers.

Eerder op de dag veroverde Shanne Braspennincx een gouden medaille op het onderdeel keirin.

