Van Aert neemt letterlijk petje af voor Vingegaard: ’Ik ben de beste van de normale mensen’

Om te vervolgen tegenover Het Nieuwsblad: „Eigenlijk was ik vandaag gestart zonder verwachtingen, omdat ik niet geloofde dat ik kon winnen”, legde Van Aert uit na de tijdrit. „Ik ben dus zeker tevreden. Ik heb op de laatste klim veel goedgemaakt, tijdens het laatste stuk was het doodgaan. Het is mooi dat ik zo iedereen heb kunnen afhouden. Er eindigen er maar twee voor mij. Ik ben dus de eerste van de normale mensen. Ik heb zeker de benen om eens een rit te winnen, maar ik ben vooral blij dat we met de ploeg eindelijk een rit te pakken hebben.”

Na de aankomst van zijn ploegmaat deed Van Aert zijn petje af voor Vingegaard. Zelfs letterlijk.

Hoofd erbij houden

Door de overwinning van Vingegaard breidt de Deen zijn voorsprong op Pogacar in het algemeen klassement verder uit. „Niemand had zo’n gat verwacht”, moest ook Van Aert toegeven.

„Of de Tour nu gereden is? Normaal komen jullie al vroeger af met die vraag. Maar jullie kennen mijn antwoord. Het is nog een aantal dagen tot Parijs. We hebben de Tour al eens op het laatste moment verloren en hem ook zelf al eens gewonnen door tot het einde te blijven strijden. We moeten nu zo goed mogelijk proberen te herstellen en ons hoofd erbij houden, want woensdag wordt opnieuw een heel zware rit.”

Teambaas Plugge van Jumbo-Visma: we staan met 3-0 voor

De Tour de France is nog niet beslist, wist ook Richard Plugge. Maar de teambaas van wielerploeg Jumbo-Visma was wel euforisch na de verpletterende zege van zijn renner Jonas Vingegaard in de individuele tijdrit. „Ik juich nog niet. In Parijs is het pas gedaan. Maar we staan wel met 3-0 voor, in de Champions League-finale”, maakte Plugge een vergelijking met het voetbal.

„Ik had dit niet verwacht”, doelde Plugge vooral op het verschil (1 minuut en 38 seconden) waarmee Vingegaard zijn rivaal Tadej Pogacar over 22 kilometer de baas was. De Sloveen werd wel tweede. „Pogacar is toch ook een renner die dit normaal heel goed kan. We zagen wel dat zijn ritme veranderde nadat hij van fiets was gewisseld. Met Cervélo hebben wij een tijdritfiets die heel dicht tegen onze gewone fietsen aanzit en dus hoefden wij niet te wisselen. Daar win je al zo 15 seconden mee. Ons materiaal en Jonas natuurlijk maken hier het verschil.”

„Stap voor stap blijven doen waar we goed in zijn”, omschreef Plugge de komende dagen, met woensdag nog een zware bergrit in de Alpen. „Altijd vasthouden aan ons plan. Het kan zo maar weer de andere kant opgaan. Maar ik geniet hier wel van. Vergeet ook niet dat dit onze eerste etappezege is in deze Tour.”

Ploegleider Maassen zag Vingegaard ’als een komeet’ gaan

Frans Maassen van Team Jumbo-Visma zag een ’komeet’ de 22 kilometer lange tijdrit in de Tour de France winnen. „Jonas ging als een raket. We zagen aan de tussentijden natuurlijk al dat hij goed ging, maar dat hij zijn concurrenten zo zou neersabelen, had ik niet verwacht”, zei Maassen na de indrukwekkende zege van zijn kopman Jonas Vingegaard.

Maassen zat in de auto die achter de geletruidrager reed. Hij zag hem 1 minuut en 38 seconden sneller rijden dan zijn Sloveense rivaal Tadej Pogacar. „Hij zou wat rustiger vertrekken, maar dat hebben we niet teruggezien. We gaven hem weinig info door, maar dat was niet nodig, want hij zag Pogacar voor hem rijden. Hij had hem bijna ingehaald.”

De ploegleider zat ondanks de overmacht van zijn kopman toch met spanning in de auto. „Hij reed met 90 kilometer per uur die berg af, dat geeft stress. Jonas had superbenen en deze overwinning is een opsteker, maar we zijn er nog niet. Woensdag is de zwaarste etappe van de Tour.”