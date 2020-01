Tallon Griekspoor is er bijna bij Australian Open

De 23-jarige Haarlemmer, nummer 175 van de wereld, bereikte de laatste ronde van de kwalificaties door de 18-jarige Australiër Rinky Hijikata in twee sets te verslaan: 7-5 7-5. Griekspoor strijdt zaterdag met Lorenzo Musetti uit Italië om een plek in het hoofdtoernooi.

De 17-jarige Musetti staat op plek 357 van de mondiale ranglijst. De Italiaan won vorig jaar het juniorentoernooi in Melbourne en is met een wildcard toegelaten tot de kwalificaties voor het eerste grandslamevenement van het jaar.

Griekspoor boekte in de eerste kwalificatieronde al een overtuigende zege op de Spaanse veteraan Guillermo Garcia-López, winnaar van vijf ATP-titels, die ooit 23e op de wereldranglijst stond. De Haarlemmer wacht nog altijd op zijn debuut op een grandslam. Afgelopen jaar gaf hij in de laatste kwalificatieronde voor de US Open een comfortabele voorsprong uit handen.