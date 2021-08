Ralf Seuntjens leidt NAC in Breda met hattrick langs ADO

De 32-jarige Seuntjens, bezig aan zijn eerste seizoen in zijn geboortestad, opende al in de 3e minuut met een kopbal de score. Uit een penalty maakte hij na ruim een half uur de 2-0 en halverwege de tweede helft bepaalde hij de eindstand, opnieuw met zijn hoofd.

Voor NAC Breda, waar Quincy Tavares Mojica in de slotfase nog rood kreeg voor natrappen, is het pas de eerste zege in vier wedstrijden. De geplaagde club uit Breda speelde twee keer gelijk en verloor vorige week van De Graafschap, dat nu een zege boekte in de uitwedstrijd tegen het vorig seizoen gedegradeerde FC Emmen (0-2). Voor FC Emmen was het de tweede nederlaag van het seizoen. De club uit Drenthe staat op de zeventiende plek met 4 punten.

Daryl van Mieghem

Naast Seuntjens was ook Daryl van Mieghem van FC Volendam goed voor een hattrick. Met drie treffers had hij een belangrijk aandeel in de 5-0-overwinning op MVV.

Jong AZ

Jong AZ is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De jeugdploeg uit Alkmaar is na vier speelronden nog zonder puntenverlies. Vrijdagavond werd VVV-Venlo nipt verslagen dankzij een doelpunt van Fedde de Jong: 0-1.

Almere City

Almere City won met 4-3 bij Roda JC en het winnende doelpunt van Jonas Arweiler viel in de tweede minuut van de blessuretijd. Tot de 84e minuut stond Almere City nog met 3-2 achter.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Keuken Kampioen Divisie.