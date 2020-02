Nieuwkomer Sané kende FC Utrecht van PlayStation

Lamine Sané Ⓒ AP

UTRECHT - Lamine Sané, de transfervrije verdediger die FC Utrecht na sluiting van de transfertermijn nog aan de selectie wist toe te voegen, is in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Go Ahead Eagles direct speelgerechtigd. Sané maakt deel uit van de wedstrijdselectie, maar zal op de bank beginnen. De goedlachse Senegalees, die in Frankrijk opgroeide, heeft het na één week al goed naar zijn zin bij FC Utrecht. „Ik ben heel blij om hier te zijn. Het voelt als een kleine familie. Iedereen heeft me heel goed ontvangen.”