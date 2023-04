Opmars RBC in amateurvoetbal zet door

Na het faillissement in 2011 begon de amateurclub RBC helemaal onderaan in de voetbalpiramide in de vijfde klasse met tegenstanders als RKVV Rimboe. De afgelopen jaren wist RBC gestaag op te klimmen met het afgelopen zondag door een 6-1 zege op Virtus afgedwongen kampioenschap als voorlopig hoogtepunt. Bij de kampioenswedstrijd waren 1353 fans present.

RBC speelt nog altijd in Stadion De Luiten, waar aan het begin van deze eeuw nog vijf seizoenen Eredivisievoetbal werd gespeeld. Na de degradatie in 2006 en het uitblijven van promotie het daarop volgende seizoen ondanks een derde plaats ging het bergafwaarts met de West-Brabantse club, waar ooit Pierre van Hooijdonk zijn eerste schreden in het betaald voetbal zette. RBC had jarenlang boven zijn stand geleefd en de financiële problemen groeiden de club boven het hoofd.

Overigens was het voor RBC al de tweede keer in de historie dat de club de profstatus verloor. Vanaf 1955 tot 1971 was RBC al een profclub, die actief was in de Eerste en toenmalige Tweede Divisie. Na de sanering van het betaald voetbal in 1971 volgde terugzetting naar de amateurs. In 1983 keerde RBC, dat in de tussenliggende jaren een topamateurclub was, terug als profclub. Ditmaal hielden de Roosendalers het vol tot 2011.