Definitief: Wout Poels twee jaar naar Bahrain

Ellingworth maakte reeds in april de overstap naar Bahrain en heeft zich de laatste weken hard gemaakt voor de komst van de Limburger in het team. „Hij is ook de persoon die mij overtuigd heeft om voor deze ploeg te rijden. Ik kijk naar deze nieuwe uitdaging uit, waar weer nieuwe mogelijkheden voor me liggen”, aldus Poels.

Voor de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2016 is een vrije rol weggelegd in zowel de Waalse klassiekers als in een grote ronde. Normaal zal de 31-jarige Poels in de Tour de France in dienst moeten rijden van Mikel Landa die de overstap van Movistar maakt. In de Giro d’Italia of Vuelta a España kan Poels dan een vrijere rol krijgen. In de heuvelklassiekers zal hij het kopmanschap delen met de Belg Dylan Teuns.

De afgelopen drie jaar was de ploeg uit het Midden-Oosten vooral rond Vincenzo Nibali gebouwd, maar met het vertrek van de Siciliaan naar Trek-Segafredo verdwijnt een groot gedeelte van de Italiaanse kern. Poels treft bij Bahrain in ieder geval Tristan Hoffman die daar sinds de oprichting van het team als ploegleider actief is.

Poels komt sinds 2015 uit voor Team Ineos (voorheen Team Sky). Daarvoor reed hij voor QuickStep en Vacansoleil.