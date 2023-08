PSV tegen Vitesse zonder Noa Lang en met aanwinsten

,,Hij heeft wel meegetraind, maar de dokter geeft aan, dat het gevaarlijk kan zijn. Ik heb de beslissing genomen om hem niet mee te nemen. Hij moet de tijd benutten om te herstellen”, aldus Bosz, die nog geen uitsluitsel kon geven of Lang dinsdag in de eerste wedstrijd van de play-off, uit tegen Rangers FC, wel inzetbaar is. ,,Dat moeten we gaan bekijken. Noa zou in theorie kunnen spelen tegen Vitesse, maar dan zouden we een risico met hem nemen en dat willen we niet.”

Er is in Arnhem wel voor het eerst plaats in de selectie voor de aanwinsten Malik Tillman en Jerdy Schouten. De Bayern-huurling is fysiek sowieso nog niet klaar om te beginnen en Schouten, die deze week voor 12 miljoen euro is overgenomen van Bologna, begint naar verwachting ook op de bank.

Bekijk ook: Jerdy Schouten als grote mijnheer aan de slag bij PSV

Bosz is erg blij met de topaankoop. ,,Ik moet hem nog leren kennen als trainer, omdat ik nog niet met hem heb gewerkt en ik zeg altijd dat je spelers pas écht leert kennen als je met hen werkt. Jerdy is een goede voetballer, een intelligente speler, hij anticipeert goed, is vast in zijn techniek. Hij kan zowel op zes spelen als op acht, controlerend en als verbindingsspeler. Dit is een jongen die ons verder gaat helpen.”

Inmiddels is het middenveld, met name de aanvallende posities, erg goed bezet, maar wat Bosz betreft hoeft een speler als Guus Til echt niet te vertrekken. De PSV-trainer is tevreden over de inbreng van Til in de eerste fase van het seizoen, ook al is de middenvelder nog geen enkele keer in de basis begonnen. ,,Je ziet dat hij van mij steeds meer minuten heeft gekregen. Ik heb gezegd dat de invallers nog geen minuut hebben teleurgesteld toen ze erin zijn gekomen en dat geldt zeker ook voor Guus. Hij is alleen wat ongelukkig met het scoren, maar er gaat steeds dreiging van hem uit.”