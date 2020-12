Peter Bosz op drempel van bijzondere prestatie

Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz instrueert zijn speler Florian Wirtz. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - In de topper tegen Bayern München kan Bayer Leverkusen zich zaterdag definitief tot Herbstmeister kronen, ook al zijn er door de late seizoenstart met de kerst pas dertien speelronden geweest in de Bundesliga. Een bijzondere prestatie van trainer Peter Bosz, want hij zag afgelopen zomer enkele belangrijke steunpilaren vertrekken. „We zijn blij hier te staan. Die punten hebben we alvast binnen, maar we zijn echt niet euforisch”, aldus Bosz.