Luis Suárez: ’Gebaar telefoontje was niet voor Ronald Koeman bedoeld’

De Uruguayaan hield zijn hand langs zijn oor en deed net of hij aan het bellen was. Spaanse media suggereerden dat het een verwijzing was naar het telefoontje dat Suárez vorig jaar van Koeman kreeg, met de boodschap dat er geen plaats meer voor hem was bij Barcelona.

„Het was niet voor Koeman bedoeld, zeker niet”, zei Suárez op de Spaanse tv na de competitiezege op zijn oude club (2-0). „Het was gewoon om bepaalde mensen te laten weten dat ik nog steeds dezelfde telefoon en hetzelfde nummer heb. Ik heb mijn doelpunt ook niet uitbundig gevierd, uit respect voor Barcelona. Ik voel nog veel liefde voor mijn oud-teamgenoten. Ze zitten in een moeilijke periode. Het is speciaal om nu van Barcelona te winnen. Ik voel me 100 procent onderdeel van Atlético en ben blij met dit resultaat.”

De oud-speler van onder meer FC Groningen en Ajax gaf in Madrid de assist bij de openingstreffer van Thomas Lemar. Kort voor rust waren de rollen omgedraaid. Op aangeven van de Fransman schoot Suárez de 2-0 binnen. Het betekende het vierde doelpunt dit seizoen in La Liga van de 34-jarige spits.

