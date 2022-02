WADA-baas: ’Kinderen doperen is boosaardig en onvergeeflijk’

„Kinderen doperen is immers boosaardig en onvergeeflijk”, vertelde de voorzitter van het Wereldantidopingagentschap maandag. „Dokters, coaches en anderen die doping voor minderjarigen toegankelijk maken, zouden levenslang geschorst moeten worden. En persoonlijk vind ik ook dat ze een gevangenisstraf verdienen.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

De dopingzaak is nu in handen van het Russische antidopingagentschap, als het WADA niet tevreden is met de uitkomst, kan het in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. „We eisen dat het Rusada een compleet en sterk onderzoek voert, ook naar de entourage. We zullen daar ook op toezien en garanderen zelf dat er een degelijk onderzoek komt”, aldus Banka.

„Het is belangrijk dat er een nieuwe wind gaat waaien in Rusland”, zei de voormalige Poolse atleet ook nog. „Het is nog altijd de oude garde van dokters en coaches die met atleten en minderjarigen werkt. We bevelen het Russische ministerie van Sport sterk aan om iets aan die situatie te doen.”

Bron: Het Nieuwsblad