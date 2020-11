Nations League: Van 't Schip nog op promotiekoers

Het voorlaatste groepsduel in en tegen Moldavië eindigde in een overwinning: 0-2. Kostas Fortounis en Tasos Basasetas kwamen in de eerste helft tot scoren. VVV-spits Georgios Giakoumakis viel in de 79e minuut in voor Vangelis Pavlidis (Willem II).

Concurrent Slovenië won op eigen veld met 2-1 van Kosovo. Griekenland heeft twee punten minder dan de koploper in groep 3. Woensdag speelt Griekenland thuis tegen Slovenië, met als inzet de poulewinst en promotie.

Oostenrijk dicht bij promotie

Oostenrijk heeft in divisie B van de Nations League dankzij een sterke slotfase gewonnen van Noord-Ierland: 2-1. Tien minuten voor tijd keek de tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK 2021 nog tegen een achterstand aan. Louis Schaub en Adrian Grbic zorgden alsnog voor een zege.

Oostenrijk lijkt nu met twaalf punten uit vijf duels hard op weg naar divisie A in de Nations League. Noorwegen staat tweede met negen punten uit vier duels. De uitwedstrijd zondag tegen Roemenië ging op last van de Noorse autoriteiten niet door. De selectie kreeg geen toestemming om naar Boekarest te vliegen. Spelers en stafleden moesten van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine blijven na een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui.

De UEFA zal het afgelaste duel met Roemenië vermoedelijk omzetten in een reglementaire nederlaag van 3-0 voor de Noren. Of de wedstrijd van Noorwegen woensdag tegen Oostenrijk in Wenen wel kan doorgaan, is nog onduidelijk.