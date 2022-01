Manchester United hoeft zich geen zorgen te maken om ’geblesseerde’ Cristiano Ronaldo

„Ik voel me goed. Weet je, je voelt altijd wel ergens pijn. Het is niets ernstigs en ik hoop snel fit te zijn”, zei Ronaldo. „Laten we de training van donderdag even afwachten. Ik ga trainen zoals normaal en dan moeten we kijken hoe mijn lichaam reageert.”

United won maandag thuis met 1-0 van de ploeg van trainer Steven Gerrard. Zaterdag treffen beide teams elkaar in Birmingham.

Manchester is de nummer 7 van de Premier League, Villa staat 14e.