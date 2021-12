Bal blijft rollen in Eredivisie ondanks lockdown

Voor de professionele topsporters wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen blijven trainen en wedstrijden spelen, maar wel zonder publiek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voetbalclubs in de Eredivisie en Eerste Divisie.

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax kan bijvoorbeeld zondag doorgaan, evenals het olympisch kwalificatietoernooi schaatsen in Heerenveen, waar van 26 tot en met 30 december de startbewijzen voor de Spelen van Beijing zijn te verdienen.

Tot 17 jaar

Kinderen tot en met 17 jaar mogen op de vereniging wel buiten blijven sporten tot 17.00 uur. Ze kunnen trainen en onderling wedstrijden spelen op hun eigen club. Volwassenen mogen slechts alleen of met zijn tweeën sporten, op 1,5 meter afstand. Alle amateurcompetities worden stilgelegd.

"Ik ben wel blij dat het kabinet niet allerlei uitzonderingen maakt voor sectoren"

Sportkoepel NOC*NSF is blij dat jongeren tot en met 17 jaar buiten kunnen blijven sporten bij hun club. „Het is het lichtpuntje in de donkere dagen die eraan komen”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel in een eerste reactie op de lockdown die het kabinet afkondigde.

De lockdown houdt in dat vanaf zondag 05.00 uur alle binnensportaccommodaties dicht gaan. De buitensportlocaties blijven wel open tot 17.00 uur, maar volwassenen mogen slechts alleen of met zijn tweeën trainen op 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 17 jaar mogen op de vereniging wel trainen en onderling wedstrijden spelen.

„Dat laatste zien wij toch als grote winst, want eerlijk gezegd had ik ook daar niet op gerekend. Het is zo belangrijk dat vooral kinderen blijven bewegen, dat is in in alle opzichten goed voor hun gezondheid”, aldus Van den Tweel.

De sportkoepel is niet verrast door de strenge lockdown, zegt de directeur. „Dit zat eraan te komen. Ik ben wel blij dat het kabinet nu helderheid verschaft en niet allerlei uitzonderingen maakt voor sectoren. Dat je bijvoorbeeld niet kan sporten, maar wel naar de IKEA mag. Die consistente lijn prijs ik.”