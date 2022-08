'Online-fietser' Vine doet het nog een keer in Vuelta, Evenepoel behoudt rood

Al vanuit het vertrek probeerden enkele grote namen weg te rijden, zoals Alejandro Valverde en Richard Carapaz. Uiteindelijk reden er tien weg met daarbij Jay Vine en Marc Soler, die in de eerste week al een etappe wonnen. Ook Mads Pedersen zat erbij, de Deen zorgde door de tussensprint te winnen ervoor dat hij het groen overneemt van Sam Bennett. Verder zaten onder andere Thibaut Pinot, Mikel Landa en Alexey Lutsenko van voren.

Aan het begin van de slotklim naar Colláu Fancuaya hadden de - inmiddels nog maar acht - vluchters iets meer dan drie minuten voorsprong op het peloton met daarin alle favorieten. Wereldkampioen Julian Alaphilippe knalde er in dienst van Remco Evenepoel echter in een razend tempo tijd van af.

Op iets meer dan zes kilometer werd het bal in de kopgroep geopend en net als twee dagen geleden toonde Vine zijn superbenen. De Australische online-fietser knalde al zijn metgezellen over boord. Soler kwam in de laatste kilometers even iets dichterbij, maar het mocht niet baten. Vine pakte overigeens ook nog de bergtrui.

Evenepoel toont zijn overwicht

Bij de klassementsmannen reed Remco Evenepoel weg met wederom Enric Mas, maar dit keer ook Primoz Roglic, Cristian Rodriguez en Simon Yates. Die twee laatsten moesten uiteindelijk passen, toen Evenepoel alle registers opentrok in de laatste kilometer.

Mas en Roglic waren in de laatste hectometers niet meer in staat om de leider in de wedstrijd nog voorbij te rijden. Sterker nog, het duo kon met moeite het wiel houden van Evenepoel, die met veel vertrouwen naar de rit van zondag zal toeleven.