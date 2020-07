Harry Kane neemt Tottenham bij de hand, degradatie dreigt voor Nathan Aké en Bournemouth

De ploeg van coach Brendan Rodgers laat in de beslissende fase van de competitie te veel punten liggen. De uitwedstrijd zondag tegen Tottenham Hotspur ging met ruime cijfers verloren: 3-0. Harry Kane scoorde tegen zijn vroegere club twee keer. Uit de laatste acht duels in de Premier League pakte Leicester slechts 9 punten.

Tottenham leidde bij de rust al comfortabel met 3-0. Kane (twee) en James Justin (eigen doel) brachten de treffers op hun naam. Na de pauze slaagde Leicester er niet in om terug in de wedstrijd te komen. Bij de thuisclub viel Steven Bergwijn in de 77e minuut in.

Leicester City bleef als nummer 4 op 62 punten staan, evenveel als Manchester United dat echter dinsdag in de 37e speelronde nog uit tegen degradatiekandidaat Watford speelt. Zondag volgt dan de apotheose in de afsluitende clash tussen Leicester City en Manchester United. De eerste vier ploegen in de eindstand plaatsen zich voor de Champions League.

De Spurs spelen in de laatste competitiewedstrijd tegen stadgenoot Crystal Palace. Dankzij een sterke eindsprint, met 13 punten uit de laatste vijf duels, kan de ploeg van coach José Mourinho nog Europees voetbal afdwingen. Tottenham staat nu op de zesde plek.

Bournemouth lijkt verloren voor Premier League

Bournemouth lijkt verloren voor de Premier League. De club verloor ook de thuiswedstrijd tegen Southampton (0-2).

Danny Ings bracht Southampton met zijn 21e competitietreffer op voorsprong. Hij miste ook een strafschop. Che Adams besliste het duel in de zesde minuut van blessuretijd. Even voor die 0-2 werd de gelijkmaker van Sam Surridge afgekeurd. De videoscheidsrechter zag dat zijn ploeggenoot Callum Wilson buitenspel stond.

De geblesseerde Nathan Aké ontbrak bij Bournemouth. Zijn Nederlandse ploeggenoot Arnaut Danjuma Groeneveld bleef de hele wedstrijd op de bank.

Nathan Aké moet vrezen voor lijfsbehoud in de Premier League. Ⓒ EPA

Bournemouth houdt een achterstand van drie punten op de ’veilige’ nummer 17 Watford. Bournemouth besluit het seizoen komende zondag met een uitwedstrijd tegen Everton. Watford heeft nog zware duels met Manchester City en Arsenal op het programma staan.

