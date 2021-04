Fortuna Sittard-verdediger Roel Janssen fileert arbiter Joey Kooij

Licht vasthouden van Janssen bij Paul Gladon werd door Kooij bestraft met een penalty en een rode kaart, omdat hij Gladon als een doorgebroken speler beschouwde. Over dat laatste kon gediscussieerd worden.

Janssen gaf na de wedstrijd voor de camera’s van ESPN zijn frustraties de vrije loop. ,,Er valt niet te praten met die man, een heel arrogant ventje. Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Hij fluit voor iedere scheet en voor tackles op de bal. En als je er dan wat van zegt, gaat hij dreigen om je kaarten te geven. Dat is Joey Kooij.”

Speaker VVV

Bij VVV-Venlo baalde men van het resultaat (een 1-3 zege voor hun concurrent FC Emmen) dat de actie van de oud-speler van de club tot gevolg had. Voorafgaand aan het zondagduel met PSV kwam de stadionspeaker - in de overigens lege Koel - met een bijzonder bericht. Al sneed hij ook andere onderwerpen aan.

„Beste VVV-fans. Laat ons bidden, vandaag in het bijzonder, dat de kroegen weer opengaan. en dat vandaag in De Koel een wonder plaatsvindt. Laat ons niet bidden voor Roel Janssen en de rest van Fortuna Sittard. Want door die Judas-streek van gisteravond moeten wij nu bidden, extra hard.”

VVV verloor uiteindelijk met 0-2 van PSV.