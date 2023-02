Van Mieghem helpt FC Volendam langs rouwend Vitesse

Volendam staat vijftiende in de Eredivisie, met een voorsprong van 7 punten op SC Cambuur en FC Groningen. Die ploegen komen dit weekeinde nog wel in actie. Van Mieghem opende in de 12e minuut de score. Hij schoot raak via Nicolas Isimat-Mirin, de nieuwe verdediger van Vitesse. Van Mieghem maakte in de 68e minuut zijn vierde competitietreffer van dit seizoen.

Doelman Barry Lauwers debuteerde voor Volendam in de Eredivisie. Hij verving de geblesseerde Filip Stankovic. Volendam heeft in 2023 al 14 punten behaald. De club ging met slechts 6 punten de winterstop in. De spelers van Vitesse voetbalden met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-speler Christian Atsu, die is omgekomen bij zware aardbevingen in Turkije. De Ghanees speelde in het seizoen 2013-2014 voor de club uit Arnhem.