Handbalsters te sterk voor Duitsland bij eerste duel onder nieuwe bondscoach

Oranje kwam in Krefeld goed voor de dag. Vooral verdedigend had Nederland de zaakjes in het eerste kwartier prima op orde. Dat stemde ook Johansson tevreden. De kersverse bondscoach hoopt Oranje vooral defensief sterker te maken.

Daarna zakte het niveau echter in en tot twee keer toe gaf Oranje een voorsprong uit handen. De equipe van Johansson zocht de kleedkamer dan ook op met een onnodige 10-12 achterstand.

De thee had Nederland zichtbaar goed gedaan, want Oranje kwam in het tweede bedrijf met uitstekend handbal snel weer langszij. Een fraaie combinatie tussen Tess Wester en Bo van Wetering bracht Oranje weer aan de leiding. Nu bleef Nederland wel scherp, waardoor de overwinning geen seconde meer in gevaar kwam.

Polman

Vooral voor Estavana Polman komt de interlandbreak als een welkome afleiding. De Nederlandse vedette ligt in Denemarken overhoop met haar club Team Esbjerg en gaf een dag voor het eerste duel met de Duitsers al aan dat ze blij is om even in een andere omgeving te zijn. „Keihard trainen en lekker spelen met de meiden, heerlijk.”

Zaterdag neemt Oranje het in eigen land opnieuw op tegen het Duitsland van de Nederlandse bondscoach Henk Groener. Als de formatie van Johansson dan opnieuw weet af te rekenen met de Duisters, is het ticket voor het EK definitief in de pocket.