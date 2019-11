Afgang VVV bij Heracles

Heracles Almelo vernederde het elftal van trainer Robert Maaskant, die na de nederlaag van 6-1 moet vrezen voor zijn positie. Vorig weekeinde waren veel supporters van VVV al ontevreden na het verlies tegen Feyenoord (0-3). De clubleiding behield afgelopen week het vertrouwen in Maaskant.

Tegen Heracles zat een goed resultaat er eigenlijk geen moment in. VVV hield nog wel een kwart van de wedstrijd stand. De Kazak Alexander Merkel opende op aangeven van Cyriel Dessers in de 23e minuut de score. Kort voor rust verdubbelde Silvester van der Water met een fraai schot in de bovenhoek de voorsprong. Maaskant had kort daarvoor al geel gekregen voor aanmerkingen op de leiding.

Na rust ging het hard. Dessers scoorde in de 56e en 64e minuut en tussendoor trof ook Mauro Júnior doel. Peter van Ooijen verzachtte de pijn een heel klein beetje door een vrije trap te benutten. Het laatste woord was in de 82e minuut weer aan Dessers: 6-1.

