AZ recht rug en verslaat FC Twente in Enschede

Zonder de geblesseerden Jonas Svensson, Bruno Martins Indi, Dani de Wit en de geschorste Fredrik Midtsjø begon AZ met onder meer Tijjani Reijnders op het middenveld. Hij nam de plek van Midtsjø in en speelde in de rug van Calvin Stengs, die ’op 10’ begon. Daardoor kwam er op de vleugel een plaats vrij voor Zakaria Aboukhlal.

Het meeste gevaar in het eerste half uur was er voor FC Twente. Danilo was met een schot naast en een schot dat geblokt werd twee keer dicht bij, en Queensy Menig (vorige week nog de gevierde man tijdens de 1-2 zege bij Ajax) raakte de lat boven Marco Bizot.

Twee goals in vijf minuten

AZ was dicht bij via Myron Boadu, die na een versnelling net over schoot. Na een dik half uur werd de spits van de Alkmaarders de diepte ingestuurd door Stengs, en eenmaal in het Twentse strafschopgebied aangetikt door Joël Drommel. Vanaf elf meter zette Teun Koopmeiners de bezoekers op 0-1. Vijf minuten later werd de voorsprong verdubbeld door Yukinari Sugawara, die diep werd gestuurd door Jesper Karlsson en Drommel met een hoog schot in de korte hoek versloeg.

Gesteund door de voorsprong startte AZ na rust sterk en kreeg het kansen via Boadu en Stengs. FC Twente kreeg niet veel meer voor elkaar in aanvallend opzicht en was eigenlijk alleen via Danilo dicht bij. De spits zag zijn inzet net naast gaan, maar mocht een kwartier voor tijd vanaf elf meter aanleggen, nadat Stengs invaller Halil Dervisoglu had gevloerd.

Danilo schoot de penalty raak en zorgde er daarmee voor dat het laatste kwartier nog spannend werd, maar de gelijkmaker kon FC Twente niet meer afdwingen. Sterker, AZ besliste in de slotminuut de wedstrijd via een rake vrije trap van Koopmeiners. Nadat de doorgebroken Aboukhlal door Jayden Oosterwolde werd gevloerd (ten koste van een rode kaart) schoot de captain de bal van iets buiten het strafschopgebied kiezelhard binnen.

