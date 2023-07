Premium Het beste van De Telegraaf

Onzekere situatie bij 131-jarige club Mathijs Tielemans durfde als eerste ’ja’ te zeggen tegen Vitesse: ’Vertrouwen is groot’

Door Jeroen Kapteijns

Mathijs Tielemans is een van de pas twee nieuwe gezichten bij Vitesse, dat de selectie nog flink op orde moet brengen. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

ARNHEM - Vitesse heeft de reputatie een club te zijn waar altijd rumoer is, maar deze zomer is het voorlopig opvallend rustig rond de Arnhemse club. De nummer 10 van het vorige seizoen is nog nauwelijks actief geweest op de transfermarkt. Slechts twee versterkingen hengelde de niet te benijden technisch directeur Benjamin Schmedes binnen en daarmee is de leegloop in vergelijking met vorig seizoen nog lang niet gecompenseerd.