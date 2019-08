AZ met record ronde verder

AZ trad aan in het stadion van ADO, omdat het eigen onderkomen afgelopen zaterdag gedeeltelijk instortte. AZ moest in allerijl een ander stadion zoeken voor de terugwedstrijd met Mariupol, en kon terecht in Den Haag.

Na de 0-0 in Oekraïne leek het terugduel voor de Alkmaarders nog een lastige aangelegenheid te kunnen worden, maar niets bleek minder waar. Dankzij treffers van Calvin Stengs en Thomas Ouwejan leidde de ploeg van trainer Arne Slot bij de rust al met 2-0.

Stengs opent de score. Ⓒ BSR Agency

In de tweede helft zorgde Stijn Wuytens voor de definitieve nekslag van de opponent. De ervaren verdediger kopte raak uit een hoekschop van Stengs, die ook bij de 2-0 de assist gaf. In de slotminuut maakte AZ nog een doelpunt. Een voorzet van Owen Wijndal werd door Serhiy Yavorskyi tot eigen doelpunt gepromoveerd.

In de beslissende voorronde van de Europa League speelt AZ tegen FC Antwerp of FC Viktoria Pilzen. De Alkmaarse club begint volgende week donderdag met een thuiswedstrijd. Het is nog niet bekend of AZ opnieuw in Den Haag terecht kan. Het eigen stadion in Alkmaar is voorlopig nog niet beschikbaar door het instorten van een deel van het dak, afgelopen zaterdag.