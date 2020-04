Eredivisie stimuleert vrijwillige hulp in crisistijd

Al eerder deden de aanvoerders van de achttien clubs vanuit huis een oproep aan alle Nederlanders om thuis te blijven en speciale waardering uit te spreken voor de mensen die werkzaam zijn in vitale beroepen. Nu roepen de clubs op daadwerkelijk iets te doen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Dat kan variëren van boodschappen voor mensen in vitale beroepen of ouderen, te bellen naar mensen die behoefte hebben aan een telefoontje of een kaartje te sturen.

„De eredivisie vindt het belangrijk om zich, zeker in deze moeilijke periode, in te zetten voor de maatschappij. Met de lancering van het platform wil de eredivisie haar landelijke netwerk inzetten om het vrijwilligersplatform bekender te maken”, meldt het persbericht.