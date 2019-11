Video: Van Basten door het stof na ’Sieg Heil’

Op het moment dat Hans Kraaij jr. een moeizaam gesprek in het Duits met Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth afrondde, was nog net te horen hoe Van Basten ’Sieg Heil’ in de studio riep.

Nadat het op sociale media flink werd gedeeld, besloot Fox Sports-anchorman Jan Joost van Gangelen snel richting Van Basten over te schakelen. ,,Een ongepaste grap met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog”, volgens Van Gangelen. De voormalig voetballegende leek duidelijk geschokt door alle reacties.

,,Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling om mensen daarin te choqueren, dus excuses hiervoor”, aldus San Marco. ,,Het was meer om het Duits van Hans uit te leggen”, voegde hij er nog lachend aan toe.