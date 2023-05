’MVP’ Embiid en Nuggets-ster Jokic blinken weer uit in play-offs NBA

De Serviër Nikola Jokic hielp de Nuggets met 29 punten aan een thuiszege op Phoenix Suns (118-102), terwijl vedette Joel Embiid wederom belangrijk was in de overwinning van de ‘Sixers’ bij Boston Celtics (103-115). Donderdag valt mogelijk de beslissing in beide best-of-sevenseries.

De Nuggets hadden in het duel in de halve finale van de play-offs van de westelijke divisie aanvankelijk nog moeite met de club uit Phoenix. Halverwege stond het nagenoeg gelijk. In het derde kwart nam de thuisploeg echter afstand en stond die voorsprong niet meer af. De Amerikaan Bruce Brown noteerde 25 punten voor de Nuggets, Devin Booker was met 28 punten op dreef bij de Suns.

Bij Philadelphia 76ers was naast Embiid (33) ook Tyrese Maxey belangrijk met 30 punten. De ‘Sixers’ hadden hun aanvalsspel sowieso goed voor elkaar, met vijf spelers met ieder minstens 10 punten. In eigen stadion kan de club uit Philadelphia het donderdag afmaken en doorstoten naar de finale van de play-offs in de oostelijke divisie.