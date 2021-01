Jarige Luis Suárez bezorgt koploper Atlético Madrid weer de zege

Real won zaterdag met 4-1 van Deportivo Alavés en Barcelona zegevierde met 2-0 bij Elche.

Valencia, dat een moeizaam seizoen doormaakt en nog altijd doelman Jasper Cillessen door een blessure mist, kwam in de 11e minuut op voorsprong in stadion Wanda Metropolitano in Madrid via Uros Racic. João Félix maakte nog in de eerste helft gelijk uit een corner.

In de tweede helft stelde de Portugees zijn ploeggenoot Luis Suárez in staat de 2-1 te maken. De Uruguayaan schoot op zijn 34e verjaardag zijn twaalfde competitietreffer binnen, waarmee hij samen met Youssef En-Nesyri van Sevilla topscorer in La Liga is. De vervanger van Félix, Ángel Correa, zorgde op aangeven van Marcos Llorente nog voor de derde treffer voor de ploeg van coach Diego Simeone.

Atlético won voor de vijftiende keer in de Spaanse competitie. Het elftal van Simeone verloor pas één wedstrijd en kreeg pas acht doelpunten tegen.

Barcelona

Barcelona won zondag voor de vierde keer op rij een uitwedstrijd. Tegen Elche opende Frenkie de Jong de score en maakte Riqui Puig de tweede treffer. Real Madrid herstelde zich met een ruime zege op Alavés van de uitschakeling in de Spaanse beker. De Madrilenen, zonder de met corona besmette coach Zinedine Zidane, wonnen dankzij treffers van Casemiro, Karim Benzema (twee) en Eden Hazard.

