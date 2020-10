Wilco Kelderman: ’Lastig als je de Giro aan het verliezen bent’

Wilco Kelderman komt teleurgesteld over de finish. Ⓒ ANP/HH

SESTRIERE - Het duurde even voordat Wilco Kelderman bij de ploegbus arriveerde, nadat hij op Sestriere de roze trui had verloren aan zijn ploegmaat Jai Hindley. Opgehouden wegens een dopingtest kwam de 29-jarige Barnevelder opdraven, zelfs toen nog opgewacht door een dertigtal wielerfans dat respectvol applaudisseerde. Hij stak zijn arm even in de lucht, om vervolgens leeg van binnen een drie uur durende busrit naar finishplaats Milaan te maken. „Nu overheerst de teleurstelling”, gaf hij aan, wetend dat de Giro-zege met 1.32 achterstand uit zicht is.