Drama voor PSV’er Shurandy Sambo: verdediger scheurt opnieuw kruisband

Voetbal

FC Groningen in extremis naar winst bij Cambuur door wereldgoal Strand Larsen

Promovendus Cambuur Leeuwarden heeft bij de rentree in de Eredivisie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen punten uit het vuur kunnen slepen. In de 93e minuut was er een fenomenaal kunststukje van invaller Jørgen Strand Larsen voor nodig om de winst naar Groningen mee te nemen: 1-2.