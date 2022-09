Het gist en borrelt aan alle kanten bij PSV

Voetbal

Voetbalster FC Barcelona houdt horrorbult over aan botsing met keeper

De schrik zat er zaterdagavond gigantisch in bij Patri Guijarro. De voetbalster van FC Barcelona Femini kwam al vroeg in de competitiewedstrijd tegen Granadilla Tenerife hard in botsing met de keepster van de tegenpartij. Ze kreeg daarbij een stevige klap op het hoofd. De beelden liegen er niet om.....