Nederlandse topdag bij The Dutch Masters: ’Ronduit fantastisch’

Door Koosje Mulders Kopieer naar clipboard

DEN BOSCH - De Nederlandse springruiters hebben van zich laten horen op The Dutch Masters in de Brabanthallen. Hoewel niemand was opgewassen tegen de Duitser Daniel Deusser in de Rolex Grand Prix, eindigden Harrie Smolders, Willem Greve, Bart Bles en Jack Ansems op respectievelijk de tweede, derde, vierde en zesde plaats. Een goede opsteker voor de WK, komende zomer in Herning.