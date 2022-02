Schot in de roos voor Raymond van Barneveld: darter gaat weer trouwen

Hij is op zijn knieën gegaan voor zijn Julia. „She said yes”, heeft hij bij de foto geschreven, geschoten in Parijs, met op de achtergrond de Eiffeltoren. „Ik heb Julia ten huwelijk gevraagd en ze heeft ja gezegd. Ik ben zo blij, ik hou zoveel van je.”

Rond 2019 kwam Julia publiekelijk in beeld bij Barney. Eerder gingen hij en zijn ex-vrouw Silvia na een huwelijk van vijfentwintig jaar uit elkaar.

Van Barneveld speelde op het afgelopen WK in december maar kort mee. In de tweede ronde verloor een emotionele Barney van Rob Cross. Een dag later testte hij positief op het coronavirus. „Gedurende de wedstrijd had ik nergens last van, maar na afloop merkte ik dat ik kortademig was en last kreeg van koortsverschijnselen”, aldus Van Barneveld via sociale media destijds.