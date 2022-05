Premium Het beste van De Telegraaf

’Fantastisch dat ik nu ook de roze trui heb’ Van der Poel krijgt na vliegende start nu te maken met Dumoulin

VISEGRAD - In de complete chaos hield Mathieu van der Poel het hoofd koel. Op de slotklim naar Visegrad was het eerder nog zo rustige peloton veranderd in een stel op hol geslagen stieren. Er waren valpartijen, tevens werd er gedemarreerd, maar de Nederlandse topfavoriet wachtte tot het juiste moment. Waar velen even dachten dat zijn kans verkeken was, wist Van der Poel met een verschroeiende sprint alsnog de eerste rit van deze Giro d’Italia te winnen. „Het is fantastisch dat ik na het geel in de Tour nu ook de roze trui heb.”