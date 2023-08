Ajax al met één been in groepsfase Europa League

De door West Ham United en inmiddels ook een aantal clubs uit Saoedi-Arabië begeerde Ghanees schudde de in slaap gedommelde supporters na een kwartier wakker. Na een uitstekende balverovering van Devyne Rensch op Bernard Tekpetey kreeg Kudus de bal voor zijn linkervoet. En met een venijnig schot in de korte hoek liet hij de Nederlandse doelman van Ludogorets, Sergio Padt, kansloos (0-1).

De 0-2, twee minuten later, was een plaatje. Kenneth Taylor, die in Razgrad de plaats innam van de tegen Excelsior tegenvallende Branco van den Boomen, speelde Brian Brobbey in en de loeisterke spits bezorgde de bal terug bij Taylor, die op zijn beurt slim Kudus bediende. De bekeken inzet van de rechtsbuiten was Padt te machtig (0-2).

Niveau Ludogorets bedroevend

Ludogorets is twaalf jaar achter elkaar kampioen van Bulgarije en won in de vorige voorronde thuis met 5-1 van Astana. En dus was Ajax gewaarschuwd. Vooral ook, omdat niemand wist waar het elftal van Steijn na de zege op Heracles Almelo (4-1), het gelijkspel bij Excelsior (2-2) en een roerige transferzomer nu zelf staat.

Mohammed Kudus (l) was de grote man aan de kant van Ajax. Ⓒ ANP Pro Shots

Ook na Ludogorets-Ajax blijft dat de vraag, want met de in de competitie niet-speelgerechtigde Steven Berghuis speelde Ajax weliswaar volwassen en zakelijk. Maar het niveau van Ludogorets was bedroevend. Nog voor rust was het duel beslist. Owen Wijndal leverde als vervanger in de basis van Anass Salah-Eddine een goede voorzet af op Brobbey en de spits knikte de bal door de benen van Padt (0-3).

Jay Gorter moest er na rust met twee uitstekende reddingen aan te pas komen om het duel niet weer spannend te laten worden. En uit de tegenstoot van die laatste Ludogorets-aanval scoorde Kudus na goed voorbereidend werk van invaller Carlos Forbs en aanvoerder Stevie Bergwijn (0-4). Vanaf de strafschopstip redde Olivier Verdon de Bulgaarse eer (1-4).