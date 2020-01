Rafael Nadal pleit voor één landentoernooi: ’Dit klopt gewoon niet’

De Davis Cup staat al sinds jaar en dag op de kalender, maar daar is sinds kort nog een landentoernooi bij gekomen: de ATP Cup. Deze werd in januari 2020 voor het eerst gehouden. Maar liefst 24 landen streden in tien dagen, verspreid over drie steden in Australië (Brisbane, Perth en Sydney), om de titel. In de finale won Novak Djokovic met Servië van het Spaanse equipe van Nadal.

Bekijk ook: Djokovic leidt Servië naar eindzege ATP Cup

De ATP Cup vindt enkele maanden later plaats dan de Davis Cup, die in 2019 voor het eerst in meer dan 100 jaar een nieuw format kreeg. In november kroonde Spanje zich toen tot winnaar.

Volgens Nadal zitten de twee toernooien te dicht op elkaar. „We moeten een manier zien te vinden om een deal te sluiten met de ITF (die de Davis Cup organiseert, red.) en de ATP, om één groot landentoernooi te creëren”, zei de huidige nummer één van de wereld tegen de pers na afloop van de ATP Cup.

Nadal gaat verder: „De ATP Cup is een geweldig toernooi, maar twee landentoernooien in twee maanden tijd klopt gewoon niet. Nu is het ook verwarrend voor de toeschouwers en dat mag niet. We hebben in de tennissport juist meer behoefte aan duidelijkheid.”

De Spanjaard uitte in november, toen de Davis Cup plaatsvond, ook al zijn kritiek over de nieuwe opzet van het eeuwenoude landentoernooi. Het programma zou veel te vol zitten, waardoor meerdere partijen pas na middernacht waren afgelopen.