Lewis Hamilton: ’Ik gaf Max Verstappen genoeg ruimte’

Verstappen viel uit na een keiharde klapper, Hamilton won uiteindelijk voor de achtste keer de race op Silverstone. Het verschil in de WK-stand is daardoor nog slechts acht punten in het voordeel van de Nederlander.

„Max is natuurlijk heel agressief, maar op dat moment zat ik naast hem en gaf ik hem voldoende ruimte”, aldus Hamilton, die werd bestraft met een tijdstraf van tien seconden. Het deerde hem uiteindelijk niet. „Of ik het er mee eens ben of niet, laat ik in het midden. Ik neem hem op de kin en laat het weekend er niet door verpesten.”

Uit onderzoek is gebleken dat Max Verstappen niets heeft gebroken.