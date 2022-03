AZ verliest in Noorwegen door penalty in blessuretijd

De avond al begon met een tegenvaller voor AZ. Jordy Clasie stond in de beoogde opstelling, maar moest vlak voor de aftrap toch afhaken. „Jordy is vanochtend niet lekker opgestaan”, zei trainer Jansen bij ESPN. „We wilden het met hem proberen, maar tijdens het inlopen bleek dat het niet ging.”

Nauwelijks kansen

En dus begon Hakon Evjen in zijn plaats in de Alkmaarse startelf, waardoor Yukinari Sugawara in plaats van rechtsbuiten als rechtshalf startte. Het bleek niet het startsein van een florissante eerste helft voor de Alkmaarders, want tot kansen kwam de ploeg van Jansen in Noorwegen nauwelijks.

De eerste speldenprikjes werden uitgedeeld door de thuisclub, waar Hugo Vetlesen (hard naast) en Elias Hagen (redding Peter Vindahl Jensen) hun geluk van afstand waagden. Dat deed Evjen vervolgens ook, maar de Noor zag zijn schot hoog over het vijandelijke doel vliegen. Na een half uur spelen lanceerde Pantelis Hatzidiakos met een knappe diepa bal zijn landgenoot Vangelis Pavlidis, maar de Griek ontbeerde net wat geluk in de afronding. Na een knappe controle schoot hij de bal hard tegen de paal.

Amahl Pellegrino springt de armen van zijn aangever Alfons Sampsted na de 1-0 voor Bodø/Glimt. Ⓒ EPA

Op slag van rust kwam de thuisploeg aan de leiding. Een afgeslagen aanval werd door Vetlesen met een prima pass weer nieuw leven ingeblazen, waarna Alfons Sampsted met een afgemeten voorzet zijn ploeggenoot Amahl Pellegrino vond. De aanvaller kopte vallend raak: 1-0.

Na een uur spelen had Runar Espejord het duel moeten beslissen, maar de oud-aanvaller van SC Heerenveen treuzelde dermate lang dat Vindahl Jensen de slappe inzet kon redden. De rebound van Pellegrino werd door een geweldige sliding van Dani de Wit geschampt, waardoor de bal over verdween en het gevaar voor AZ geweken was.

Zakaria Aboukhlal schiet de 1-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

Met Zakaria Aboukhlal en Kamal Sowah had Jansen inmiddels verse krachten binnen de lijnen gebracht, en dat leverde in de persoon van Aboukhlal de gelijkmaker op. De aanvaller schoot de bal met een beetje fortuin in de lange hoek binnen, nadat Evjen met een knap hakballetje Sugawara richting achterlijn had gestuurd.

Woede en teleurstelling

Lange tijd leek dat ook de eindstand te worden, totdat de arbiter een Noorse buiteling in het strafschopgebied beloonde met een strafschop. Het zorgde voor terechte woede en teleurstelling bij AZ en de 104 meegereisde supporters.