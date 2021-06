ADO Den Haag en United Vansen weer tegenover elkaar in de rechtbank

United Vansen (UVS) verzet zich tegen het vonnis van het kort geding van eind april. „United Vansen is niet verschenen op het vorige kort geding, er was sprake van een verstekvonnis”, zegt de advocate van UVS, die niet wil zeggen wat precies de inzet van het kort geding is. „De zaak wordt opnieuw behandeld, waarbij UVS dan verweer voert.”

Het vorige kort geding was aangespannen door ADO. De voorzieningenrechter bepaalde dat UVS een bedrag van 2 miljoen euro moest betalen aan de voetbalclub, die in financiële problemen verkeert. ADO besloot daarop beslag te laten leggen op de aandelen. Enkele weken na de gewonnen rechtszaak degradeerde de club uit de Eredivisie.

United Vansen is al geruime tijd bezig om ADO te verkopen. Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in de aandelen. ADO Den Haag diende afgelopen week bij de KNVB de begroting in voor het seizoen 2021-2022. Die heeft weliswaar een sluitende exploitatie, maar volgens ADO is wel sprake van „een substantiële liquiditeitsbehoefte.” De nieuwe eigenaar zal daarvoor moeten zorgen.