Situatie ADO kritiek: club kan niet aan lopende betalingsverplichtingen voldoen

De voorzieningenrechter bepaalde in april dat grootaandeelhouder United Vansen Sports (UVS) een bedrag van 2 miljoen euro moet betalen aan de voetbalclub. UVS, destijds niet bij het kort geding aanwezig, kwam maandag in een tweede kort geding wél met een verweer. Het eiste dat de rechter de vorderingen alsnog afwijst.

Volgens de advocaat van UVS heeft ADO de rechter in april verkeerd voorgelicht over de financiële constructie. Het vonnis van de rechter zou onder verkeerde voorwendselen tot stand zijn gekomen. Maar ook ADO verwijt UVS „de rechtbank op het verkeerde been te zetten” door „bewust onjuist te citeren uit de overeenkomst.”

UVS probeert al enige tijd ADO te verkopen en wilde in maart de aandelen verkopen aan Cosinus Group Capital Partners, die de club gelijktijdig ook een lening zou verstrekken. De koop werd ontbonden, omdat Cosinus het bedrag van de lening niet betaalde aan de club. Volgens de advocaat van ADO is het echter nooit de bedoeling geweest dat ADO rechtstreeks van Cosinus zou lenen. Omdat het bedrag destijds niet betaald is, wil ADO dat de Chinezen de 2 miljoen euro betalen.

Na het vorige vonnis van de rechter legde ADO beslag op de aandelen. Die procedure van beslaglegging is volgens ADO opgeschort in het licht van dit tweede kort geding. De advocaat van ADO kondigde aan eerst de uitspraak van de rechter af te wachten alvorens opnieuw beslag te leggen op de aandelen.

De rechter doet over twee weken, op maandag 5 juli, schriftelijk uitspraak.