Chelsea herpakt zich met ruime zege op Crystal Palace

Ben Chilwell en Kurt Zouma (l) waren allebei trefzeker voor Chelsea Ⓒ ANP/HH

Chelsea heeft na twee mindere wedstrijden weer eens royaal gewonnen. De Londense club, die in de afgelopen zomer veel geld investeerde in nieuwe spelers, bleef Crystal Palace in de stadsderby met 4-0 de baas. Bij de rust was de stand nog 0-0.