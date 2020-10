Premier League: Fout doelman Ederson kost Manchester City punten

Manchester City heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. Na de pijnlijke nederlaag van 2-5 tegen Leicester City, kwam het elftal van trainer Josep Guardiola zaterdag bij Leeds United niet verder dan 1-1.

Raheem Sterling bracht Manchester in de 17e minuut na een goede individuele actie op voorsprong. De aanvaller kwam vanaf de linkerflank naar binnen, dreigde te schieten, voerde zijn actie nog iets verder door en schoot de bal toen in de verre hoek raak.

Doelman Ederson mocht zich de gelijkmaker aanrekenen. De Braziliaan verwerkte de bal na een uur spelen uit een hoekschop totaal niet goed en via het lichaam van Benjamin Mendy kwam de bal voor de voeten van Rodrigo, die simpel de 1-1 kon maken.

Oranje-international Nathan Aké kwam in de 72e minuut in het veld bij Manchester City, dat na drie duels vier punten heeft.

James Rodriguez was wederom belangrijk voor Everton. Ⓒ ANP/HH

Everton wint weer

Everton wist ook de vierde wedstrijd te winnen. De club uit Liverpool versloeg op eigen veld Brighton & Hove Albion met 4-2. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti is daardoor nu koploper in de Engelse competitie. Leicester City en Liverpool kunnen zondag ook op twaalf punten komen.

Spits Dominic Calvert-Lewin kopte na iets meer dan een kwartier alweer zijn zesde doelpunt van het seizoen binnen. De bezoekers, waar Joël Veltman de tweede helft meedeed, kregen de gelijkmaker aangereikt door een flater van Everton-doelman Jordan Pickford. Neal Maupay kon simpel intikken.

Everton ging alsnog met een voorsprong de rust in nadat verdediger Yerry Mina raak kopte uit een vrije trap.

James Rodriguez produceerde in de tweede helft zijn tweede en derde treffer voor Everton. De van Real Madrid overgekomen Colombiaan rondde twee snelle counters vakkundig af. In blessuretijd deed Yves Bissouma nog wat terug namens Brighton.

Chelsea herpakt zich

Chelsea heeft na twee mindere wedstrijden weer eens royaal gewonnen. De Londense club, die in de afgelopen zomer veel geld investeerde in nieuwe spelers, bleef Crystal Palace in de stadsderby met 4-0 de baas. Bij de rust was de stand nog 0-0.

Ben Chilwell en Kurt Zouma (l) waren allebei trefzeker voor Chelsea Ⓒ ANP/HH

Vorig weekeinde speelde Chelsea met 3-3 gelijk bij West Bromwich Albion, na een achterstand van 3-0 bij de rust. Afgelopen dinsdag werd de ploeg van coach Frank Lampard uitgeschakeld door Tottenham Hotspur in de League Cup.

Ondanks het sterke spel van de Duitse aanwinst Kai Havertz (ex-Leverkusen) wist Chelsea zaterdag in de eerste helft weinig af te dwingen. Ook Crystal Palace, met Jairo Riedewald op de bank, was op Stamford Bridge voor de rust amper gevaarlijk.

Na de pauze opende Ben Chilwell (ex-Leicester City) de score voor Chelsea. De verdediger knalde raak na zwak verdedigingswerk bij Palace. In de 66e minuut trof Kurt Zouma, ook al een verdediger, doel met een kopbal. De assist kwam van Chilwell. Kort nadat Riedewald bij de bezoekers was ingevallen, benutte Jorginho een strafschop: 3-0. Dat deed hij in de 82e minuut nog een keer.

Uitslagen en programma

Chelsea - Crystal Palace 4-0

Everton - Brighton 4-2

Leeds - Manchester City 1-1

21.00 uur: Newcastle - Burnley

Bekijk ook de overige uitslagen en de stand in de Premier League.