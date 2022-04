Premium Het beste van De Telegraaf

Voor wielervedette geldt alleen de winst in Parijs-Roubaix Adrie van der Poel: ‘Die fout van toen maakt Mathieu niet meer’

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel, de kopman van Alpecin-Fenix, is na zijn derde plaats van vorig jaar dé favoriet om in Parijs-Roubaix Sonny Colbrelli als winnaar op te volgen. Ⓒ Getty Images

Mathieu van der Poel is een unieke renner, maar hem typeert nog iets wat in de wielerwereld zelden voorkomt. Al meer dan tien jaar is hij trouw aan de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft, die met Van der Poel en hun ploeg Alpecin-Fenix doorgroeiden naar de top. Een loopbaan als profvoetballer lonkte even, maar hij werkte zich op tot de superster van de wielersport. „Je zou het nu niet zeggen, maar als junior was Mathieu een mager manneke”, zegt vader Adrie.