Ajax-trainer Ten Hag heeft geen vrees voor ontslag

„Nee, dat denk ik niet nee”, vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd met de Friezen. Uiteraard, zo meldt hij, heeft hij dagelijks contact met de directie van Ajax. „Natuurlijk zijn ze teleurgesteld en kritisch na een nederlaag. Dat ben ik ook op mijn spelers. Iedereen is kritisch.”

Ten Hag heeft niet meer kopzorgen dan anders. „Die zijn er altijd, in goede en in slechte tijden.” Hij piekert niet over een andere speelwijze. „Dat is generaliseren. Het is allemaal papegaaienland. Dan wordt het door iedereen herhaald. Ik kijk er anders naar. Analytisch. Restverdediging heeft ook iedereen het over. Mensen weten niet waar ze over praten. We creëeren te weinig kansen, dat is een ding dat fout gaat. En we geven de goals te makkelijk weg, maken onnodige fouten in de opbouw.”

Honger

De oefenmeester vervolgt zijn verhaal. „We gaan het niet totaal op z’n kop zetten. We hebben structuur nodig en daarbinnen moeten we wel dingen beter doen. Ik ben altijd strijdbaar. Ik ben niet te raken.” Hij gaat verder: „De spelers moeten gewoon de dingen beter doen. Die moet je nakomen.”

Ten Hag is niet van mening dat de honger ontbreekt bij de spelers. „Dat kun je niet meten. We moeten niet vergeten dat we tot aan december een geweldig half jaar hadden. Sommige zeiden dat we beter speelden dan vorig jaar. Die mening deel ik. Er zijn sinds de zomer 6 basisspelers weggevallen. En nu spelen we ver onder de grens.”

Scorebordjournalistiek

De kritiek dat de Ajax-backs ’te hoog’ staan, deelt hij niet. „Afgelopen week tegen FC Utrecht was dat al beter. Het enige is, ze kunnen niet allebei weg zijn. Maar opkomen is wel belangrijk en dat wil ik niet veranderen. We verdedigen met z’n allen en vallen aan met z’n allen.”

„Ik ben niet onfeilbaar”, gaat de tukker verder. „Je maakt 1001 keuzes. Daar zitten mindere tussen. Het is aan mij om de ploeg handvaten te geven.” Dat Ajax het ’helemaal kwijt is’, weerlegt hij ook. „Dat is scorebordjournalistiek en puur kijken naar resultaat. Ik denk dat we wel aardig spelen tegen Utrecht. We komen in de ’halfruimtes’, maar niet tot kansen. Alles hangt met elkaar samen. Ze kunnen allemaal voetballen, dat is niets nieuws.”