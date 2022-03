Erik ten Hag dankt Ryan Gravenberch: ’Ik vind dat hij fantastisch heeft gespeeld’

De Ajax-trainer stak in Leeuwarden uitvoerig de loftrompet over de jeugdige middenvelder, die in zijn ogen een vrijwel perfecte wedstrijd had gespeeld. Gravenberch speelde bij absentie van de zieke Edson Alvarez op de nummer zes-positie en deed dat naar grote tevredenheid van Ten Hag. ,,Ik vind dat hij fantastisch heeft gespeeld. Hij heeft die rol buitengewoon sterk ingevuld. Een tien met een griffel. Hij heeft heel taakbewust gespeeld, is continu aanspeelbaar geweest, heeft goede de restverdediging bewaakt, is een paar keer goed doorgestoomd, de eindpassing was twee keer goed en uiteindelijk maakt hij dan ook nog de winnende goal. Het kan niet beter eigenlijk.”

Nummer zes

Ten Hag vindt dat de nummer zes-positie erg goed bij Gravenberch past. ,,Zijn kracht zit vooral ook in die eerste opbouwfase. Hij is vaak goed aanspeelbaar, is rustig aan de bal en maakt vaak de juiste keuzes bij het in stelling brengen van spelers, die voor het aanvallende rendement moeten zorgen. Maar hij heeft ook de dynamiek en snelheid om goed door te stomen en de goede pass te geven. Maar ook in het defensieve weet hij goed positie te houden, duels te winnen en ballen te onderscheppen.”

Erik ten Hag kende tegen Cambuur een tweede helft met kopzorgen, maar kon uiteindelijk opgelucht adem halen. Ⓒ ANP/HH

Ten Hag had zich in Leeuwarden zeer geërgerd aan de manier waarop zijn elftal zich na rust had gepresenteerd. ,,Wij zijn de laatste weken goed in het onszelf in de voet te schieten. Door wedstrijden die we totaal in de grip hebben en controleren uit handen te geven door grove individuele fouten. We zullen moeten gaan werken aan die verantwoordelijkheid en die meer van elkaar moeten gaan eisen. Als spelers niet hun individuele verantwoordelijkheid nemen dan kunnen wedstrijden gaan kantelen.”

Mooie serie

De Ajax-trainer had gezien, dat Ajax aanvankelijk heel overtuigend voor de dag was gekomen en dat er geen vuiltje aan de lucht was. ,,We zijn sinds januari aan een geweldig mooie serie bezig. Staan precies op de positie waar we willen zijn, vaak ook met goed voetbal. Zoals vorige week tegen RKC in de eerste helft, maar zeker ook in deze wedstrijd voor rust. Ik heb een buitengewoon goed Ajax gezien. Het stond bij rust 0-0, maar dat was een magere afspiegeling van de verhoudingen. Het had 3-0 of 4-0 moeten staan of misschien 4-1, want Cambuur had via Tom Boere ook een kans. Na rust geven we eerst een onnodige corner weg en daarna maken we onbegrijpelijke fouten, waardoor het 1-2 wordt. Zo’n moment kan een wedstrijd veranderen. En dan nog een onbegrijpelijke fout waardoor het 2-2 wordt. Maar de ploeg weet daarna de rug te rechten. Dan zie je dat er wel karakter in de ploeg zit. Daardoor stap ik toch met een positief gevoel de bus in. We zullen een aantal dingen moeten rechtzetten, maar de winnaarsmentaliteit van deze ploeg is wel helder.”

Cruciale week

Daarom gaat Ten Hag toch met een goed gevoel de aanstaande topweek in met op dinsdag de return in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica en op zondag de Klassieker tegen Feyenoord. ,,We voetballen goed, maar we moeten het wel 95 minuten lang volhouden. Als je dit soort fouten maakt krijg je niet het resultaat dat je moet hebben en kan een wedstrijd kantelen. Als we ons eigen niveau aantikken dan hebben we een goede kans”, aldus Ten Hag, die blij is dat Noussair Mazraoui, Jurriën Timber en Brian Brobbey hun rentree konden maken na blessures. ,,Ik ben blij dat we hen allemaal speeltijd hebben kunnen geven. Op het eerste gezicht zijn ze er allemaal goed doorheen gekomen.”

Brian Brobbey mocht na enkele weken blessureleed weer wat minuten maken in Ajax 1. Ⓒ ANP/HH

Gravenberch

Gravenberch zelf keek dubbel terug op de wedstrijd, waarin hij op de positie van de zieke middenvelder Edson Álvarez speelde. „Het ging wel aardig, maar ik speel mijn hele leven al links op het middenveld. Dat heeft denk ik wel mijn voorkeur”, zei de 19-jarige Amsterdammer bij ESPN.

Ajax verspeelde vorige week tegen RKC een voorsprong van 2-0 en nu tegen Cambuur weer. „We speelden een heel goede eerste helft”, zei Gravenberch. „Maar in de tweede helft verliezen we toch een beetje de focus. Daar zullen we zaterdag voor de training nog wel even een ’meeting’ over hebben. Maar uiteindelijk hebben we ook gewonnen. Vorige week tegen RKC was het een beetje drama, nu eigenlijk ook. Maar we pakken wel drie punten.”