Ryan Gravenberch: ’In de tweede helft verliezen we de focus’

Gravenberch speelde op de positie van de zieke middenvelder Edson Álvarez. „Het ging wel aardig, maar ik speel mijn hele leven al links op het middenveld. Dat heeft denk ik wel mijn voorkeur”, zei de 19-jarige Amsterdammer bij ESPN.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Ajax verspeelde vorige week tegen RKC een voorsprong van 2-0 en nu tegen Cambuur weer. „We speelden een heel goede eerste helft”, zei Gravenberch. „Maar in de tweede helft verliezen we toch een beetje de focus. Daar zullen we zaterdag voor de training nog wel even een ’meeting’ over hebben. Maar uiteindelijk hebben we ook gewonnen. Vorige week tegen RKC was het een beetje drama, nu eigenlijk ook. Maar we pakken wel drie punten.”